Женщина заказала убийство 8-летней девочки ради получения наследства

В Республике Тыва 61-летней жительнице города Кызыла предъявлено обвинение в приготовлении убийства по найму. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая решила убить 8-летнюю дочь своего скончавшегося супруга от другой женщины. Девочка является наследником первой очереди. Она должна получить часть жилого помещения, здание и земельный участок. Имущество на праве долевой собственности принадлежит обвиняемой и её скончавшемуся супругу.

Задержанная нашла исполнителя, согласившегося убить ребёнка за 180 тысяч рублей. Она показала киллеру жертву, рассказала, где учится девочка. Также передала убийце электрошокер, которым он должен был оглушить девочку, чтобы инсценировать несчастный случай. Также киллер получил задаток — 10 тысяч рублей.

Преступление предотвратили оперативники ФСБ и регионального МВД.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.