Женщина впервые стала мамой в 54 года в Татарстане

В Татарстане местная жительница впервые стала мамой в 54 года. Подробности сообщила пресс-служба Республиканской клинической больницы.

Эльвира и Рамиль поженились, когда им было по 25. Очень хотели детей, но не получалось. Пара обследовалась, но никаких диагнозов врачи не ставили — беременность просто не наступала.

В 37 лет семейная пара решилась на ЭКО. Попытка за попыткой, но результата снова не было. После этого супруги решили просто жить дальше. Начали строить дом, проблема бездетности отошла на второй план.

Когда достроили жильё, решили сделать четвёртое ЭКО. Попытка также оказалась неудачно. Врач предложил попробовать ещё раз, супруги решили, что он будет последним.

«Я была на работе. Звонит телефон. Вижу, по номеру, звонят из клиники. Без энтузиазма отвечаю, уже как обычно. Готовлюсь услышать очередной отрицательный ответ, а мне говорят ваш ХГЧ 700. Я опешила», — рассказывает женщина.

До рождения ребёнка родственникам и знакомым о беременности решили не говорить. На 9-й неделе Эльвиру положили на сохранение, на 14-й недели беременности медики наложили шов на шейку матки, которая была неспособна находиться в закрытом состоянии.

Роженице всячески помогали врачи — буквально сдували пылинки, по её словам. Малыш изо всех сил пытался родиться раньше времени, но на таком маленьком сроке шансов выжить у него было немного.

На 32-й неделе у Эльвиры отошли воды, начались схватки. Оперировала дежурная бригада вечером в пятницу: быстро, качественно и деликатно.

Девочка родилась семимесячной, малышку практически сразу увезли в реанимацию. Ее лёгкие развились не до конца и несколько дней с малышкой работали детские реаниматологи.

Когда стало можно, ребёнка передали маме. Дочь женщина ждала долгих 30 лет.

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