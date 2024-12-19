Женщина упала на станции метро в Петербурге и умерла

На станции метро «Пролетарская» в Санкт-Петербурге женщина упала и получила смертельную травму, пишет «Фонтанка».

Издание опубликовало видео момента ЧП. На кадрах видно, как женщина открывает дверь плечом, затем поскальзывается или оступается, падает и ударяется затылком о плитку.

При падении 39-летняя жительница Петербурга получила серьёзную травму головы. По предварительным данным, у неё разорвался кровеносный сосуд.

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась через несколько часов в реанимации.