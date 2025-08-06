Женщина украла оставленный без присмотра беговел для подарка ребенку в поселке Шилово

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу около магазина в рабочем поселке Шилово. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России.

В межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский» обратился 32-летний житель поселка Шилово и сообщил, что пропал беговел. Мужчина зашел с семьей в супермаркет и оставил детское транспортное средство у входа без какой-либо защиты.

Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и нашли людей, которые видели, как беговел, похожий на пропавший, вела по улице женщина. Она, видимо, была в кругу своих родственников, но по описанию состав этой семьи отличался от окружения заявителя, с которым он зашел в магазин. Получив описание внешности злоумышленницы, полицейские быстро установили ее личность. К краже оказалась причастна 22-летняя жительница деревни Ибредь. Сотрудники полиции разыскали и задержали ее. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, 22-летняя жительница деревни Ибредь вместе с родственниками приехали в поселок Шилово за покупками. Женщина случайно увидела у входа в супермаркет оставленный без присмотра новый беговел и подумала, что это будет хорошим подарком для ее ребенка. Забрав чужое транспортное средство, злоумышленница отправилась домой, но подарить краденое не успела.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы.