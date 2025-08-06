Среда, 6 августа, 2025
25.3 C
Рязань
Происшествия

Женщина украла оставленный без присмотра беговел для подарка ребенку в поселке Шилово

Анастасия Мериакри

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу около магазина в рабочем поселке Шилово. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России.

В межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский» обратился 32-летний житель поселка Шилово и сообщил, что пропал беговел. Мужчина зашел с семьей в супермаркет и оставил детское транспортное средство у входа без какой-либо защиты.

Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и нашли людей, которые видели, как беговел, похожий на пропавший, вела по улице женщина. Она, видимо, была в кругу своих родственников, но по описанию состав этой семьи отличался от окружения заявителя, с которым он зашел в магазин. Получив описание внешности злоумышленницы, полицейские быстро установили ее личность. К краже оказалась причастна 22-летняя жительница деревни Ибредь. Сотрудники полиции разыскали и задержали ее. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, 22-летняя жительница деревни Ибредь вместе с родственниками приехали в поселок Шилово за покупками. Женщина случайно увидела у входа в супермаркет оставленный без присмотра новый беговел и подумала, что это будет хорошим подарком для ее ребенка. Забрав чужое транспортное средство, злоумышленница отправилась домой, но подарить краденое не успела.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский предупреждал о тайной  «инструкции» по развалу России, а его не слушали – теперь разгребаем последствия

Известный российский политик оставил после себя пророчества, которые сбываются одно за другим.
Общество

Дмитрий Боков официально вступил в должность ректора РГУ имени С.А. Есенина

Соответствующий приказ министра науки и высшего образования РФ был издан сегодня. 
Общество

В Рязани лишилась лицензии управляющая компания, обслуживающая десятки домов

Госжилинспекция Рязанской области сообщила, что действие лицензии управляющей организации ООО "ГУЖК СОВЕТСКОГО Р-НА Г. РЯЗАНИ" прекращено.
Новости России

СМИ: российский спецназ взял в плен двух британских полковников

По данным СМИ, в ходе операции были захвачены два высокопоставленных британских офицера — полковники Эдвард Блейк и Ричард Кэрролл.
Общество

В Кирицах жители страдают от майнинговой фермы, в дело вмешалась прокуратура 

В рамках проверки, проведённой совместно с Роспотребнадзором, были зафиксированы превышения допустимого уровня шума в ряде жилых помещений. Источником шума стало работающее оборудование майнинговой фермы.

Последние новости

Экология, природа, животные

Грибы-гиганты собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Власть и политика

Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте — Татьяна Панфилова

месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Погода

Дожди и грозы вновь придут в Рязанскую область 7 августа

Ночью осадков не ожидается. Днем местами пройдут кратковременные дожди, гроза.
Новости России

Умер народный артист России Владимир Сафронов

Во вторник, 5 августа, скончался народный артист России Владимир Алексеевич Сафронов. Об этом сообщили в телеграм-канале Малого театра.
Общество

В T2 рассказали, на что променять домашний чилл со смартфоном

Составили подборку с лучшими идеями для отдыха и рассказали о «пасхалках»: как порадовать себя, меняя минуты и гигабайты мобильного оператора T2 на летние подарки.
Новости России

Политолог: Россия может проверить сплочённость НАТО ударами по странам — поставщикам оружия Украине

Россия может нанести удары по тем государствам, чьи ракеты наносят ущерб нашей территории. Это станет ответом на прямую военную угрозу
Новости России

Песни группы «Агата Кристи» могут запретить в России с 1 сентября 

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, устанавливающий ответственность за публичное упоминание наркотиков в музыкальных композициях.