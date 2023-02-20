Женщина сожгла дочь на глазах 8-летнего сына

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

По данным следствия, 20 февраля 2023 года местная жительница привезла своего 1,5-летнего ребенка к складским помещениям в селе Урожайном Советского района и облила его горючей жидкостью, после чего подожгла дочь на глазах своего 8-летнего сына и скрылась с места происшествия. От полученных травм ребенок умер.

Установлено, что семья состоит на учете как неблагополучная, и в январе этого года подозреваемая была ограничена судом в родительских правах. В связи с этим органами СК зарегистрирован материал доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики, которые были ответственны за контроль за этой семьей.

В данный момент следователи СК проводят осмотр места происшествия, а женщина задержана в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Следователь СК готовит ходатайство о применении мер пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.