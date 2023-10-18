Среда, 18 октября, 2023
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Женщина сообщила о мигранте, насиловавшем её дочь-школьницу в Петербурге

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В Санкт-Петербурге женщина написала в полицию заявление на мигранта, который совершал насильственные сексуальные действия в отношении её дочери. Об этом пишет «Фонтанка».

О случившемся петербурженка узнала спустя год. Жительница Петроградского района сообщила правоохранителям, что с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года знакомый её сожителя совершил над дочерью-школьницей насильственные действия сексуального характера. Девочке в то время было всего 13 лет.

По словам женщины, насильник — 30-летний гражданин Киргизии, приехавший в Санкт-Петербург на заработки.

Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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