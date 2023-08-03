Женщина снимала порно с маленькой дочерью для знакомого из соцсети

В Ставропольском крае суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летней женщины и 45-летнего мужчины. В зависимости от роли, злоумышленники признаны виновными в совершении различных тяжких преступлений. Подробности дела сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

В июле 2019 года мать полуторагодовалой девочки познакомилась в соцсети с мужчиной. Новый знакомый уговорил делать порнографические фотографии с маленькой девочкой и присылать ему. Снимки женщина высылала до декабря 2020 года.

Затем мужчина стал шантажировать знакомую, вымогать деньги, угрожая сообщить о произошедшем правоохранителям. В полицию о случившемся сообщил муж женщины, узнавший о шантаже.

Во время судебного заседания оба признали вину в полном объёме.

Суд приговорил женщину к 15 годам колонии общего режима, мужчину к 18 годам 1 месяцу колонии особого режима.