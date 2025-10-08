Среда, 8 октября, 2025
11 C
Рязань
Происшествия

Женщина с тремя дочерьми доставлены в Рязань после пожара в Старожиловском районе 

Алексей Самохин
Фото: ИД «Пресса»

После пожара в деревне Ершово Старожиловского района в Рязань доставлены 30-летняя женщина и три ее дочери 12, 9 и 4 лет. Их 60-летняя соседка госпитализирована в Старожиловскую ЦРБ, сообщает сайт ИД «Пресса».

Пожар в многоквартирном доме случился утром в среду, 8 октября. По данным Следственного комитета, произошла утечка газа с последующим возгоранием. 

Первыми на место происшествия приехали представители добровольной пожарной команды колхоза «Шелковской», затем прибыли сотрудники ПСЧ № 45. Из дома оперативно эвакуировали 50 жильцов и приступили к тушению пожара в квартире на первом этаже. 

Сообщение о возгорании в доме на улице Молодёжной поступило в 08:31, в 09:20 пожар был ликвидирован. 

Проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура Рязанской области

