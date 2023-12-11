Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы города Барнаула и ее 38-летнего брата. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 5 ст. 33, ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство), сообщает телеграм-канал ведомства.

По данным следствия, обвиняемая в 2018 году через интернет познакомилась с 42-летним мужчиной, с которым в дальнейшем стала проживать. Женщина занялась предпринимательской деятельностью, а сожитель активно ее в этом поддерживал. Со временем она стала ревновать своего возлюбленного, и мужчина переехал жить в свою квартиру, однако до конца их отношения не прекратились.

Осенью 2023 года обвиняемая совместно с братом разработали план убийства бывшего сожителя. Родственник передал сестре наркотическое средство «метадон» и предложил подсыпать в бутылку со спиртным. В ноябре женщина пришла в гости к мужчине, принесла ему продукты и несколько бутылок с алкоголем, среди которых была смертельная доза наркотика. Потерпевший, ничего не подозревая, поставил спиртное в шкаф, не желая употреблять.

Довести задуманное до конца обвиняемым не удалось, в связи с тем, что о готовящемся преступлении стало известно сотрудникам уголовного розыска отдела полиции по Индустриальному району и краевого управления Главка, которые изъяли бутылку с ядовитой смесью, а эксперты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердили наличие отравляющего вещества.

В настоящее время в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СК проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.