Пятница, 23 сентября, 2022
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Женщина, распространившая снимки с телефона супруга, пойдёт под суд.

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Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, 1988 г. р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия).

По версии следствия, в 2021 году в селе Богородском Ульчского района Хабаровского края местная жительница обнаружила фотоснимки своей знакомой в мобильном устройстве супруга, после чего, желая отомстить, распространила их среди неограниченного круга лиц.

По уголовному делу проведён широкий комплекс действий, позволивших установить причастность женщины к совершению инкриминируемого ей преступления. Вину она признала.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

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