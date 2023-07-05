Женщина, пытавшаяся расстрелять детей в детском саду, получила 17 лет колонии

В Красноярске вынесен приговор женщине, признанной виновной в убийстве отца, покушении на убийство малолетних детей, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ходе следствия и суда установлено: с 2014 года Полина Дворкина прониклась идеями феминизма, читала работы западных авторов этой тематике. На фоне имеющегося у женщины психического расстройства, возникла ненависть к мужчинам.

28 марта 2022 года Дворкина в своей квартире сначала дважды ударила отца по голове гантелей, затем выстрелила мужчине в голову из охотничьего ружья. Пострадавший скончался на месте расправы.

После этого убийца отправилась в детский сад № 31 Красноярска, чтобы расстрелять мальчиков-воспитанников. Детей, которым не исполнилось 6 лет, защитили воспитатели, обезоружившие Дворкину.

В качестве наказания суд назначил убийце 17 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года. Также Полина возместит матери моральный вред за убийство мужа, выплатив 1 миллион рублей.

Воспитателей детского сада наградили медалями Следственного комитета «Доблесть и отвага».