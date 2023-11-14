Вторник, 14 ноября, 2023
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Женщина прыгнула с 3-го этажа, спасая свою жизнь

7info

В Карпинске 47-летняя женщина выпрыгнула с балкона третьего этажа, чтобы спасти жизнь, пишет портал E1.

По данным журналистов, Лариса получила множественные переломы, состояние пострадавшей тяжёлое. Родственники считают: её хотели убить.

Племянник женщины рассказал, что тётю позвала сожительница ее бывшего гражданского супруга под предлогом важной информации. В квартире находилась сестра мужчины. Женщины, закрыв дверь, начали избивать Ларису, одна достала нож.

Спасаясь от побоев, Лариса выпрыгнула в окно. Перед прыжком женщина позвала на помощь своего 26-летнего сына. Молодой человек стоял у закрытой двери квартиры, слышал крики матери.

— Он стучал, ему открыли, кинули ее вещи в лицо. Сказали: «Иди мамашу свою забирай под окнами», — рассказал племянник пострадавшей.

В полиции сообщили, что зарегистрировали случившееся в установленном законом порядке, участники опрошены. Проверка продолжается.

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