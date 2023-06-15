Женщина погибла на пожаре в Рязанском районе

В ночь на четверг в деревне Турлатово произошёл пожар в многоквартирном 3-этажном доме. Подробности привели в ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании 3-комнатной квартиры площадью 67 квадратных метров в панельном доме поступил в экстренные службы 15 июня в 3:39. Огонь повредил 2 команты, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На пожаре погибла женщина 1978 года рождения. Спасти удалось 12 человек.

На тушении работали 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 5 пожарных машин.