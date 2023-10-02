Женщина получила тяжелейшие ожоги из-за загоревшейся стиральной машинки

В Уфе женщина попала в реанимацию с ожогами 90% тела после возгорания стиральной машинки, сообщает МЧС Башкортостана.

Пожар в многоквартирном доме на проспекте Октября в Уфе случился 1 октября. Загорелась стиральная машина на кухне. Пострадала женщина 1935 года рождения, получившая ожоги II, III степени.

Пенсионерку госпитализировали в реанимацию ГКБ № 18 г. Уфы в крайне тяжёлом состоянии. 2 октября пациентка скончалась.

Возгорание в квартире ликвидировали соседи до прибытия пожарных. Площадь пожара составила 0,25 кв.метров. Расследование проводит дознаватель МЧС России.