Женщина погибла, выпрыгнув из катившегося с горы автомобиля

На Алтае молодая женщина погибла, попав под колесо катившегося с горы автомобиля. Подробности сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Смертельное ДТП случилось в урочище «Боро-Тал» у села Акташ Улаганского района. 32-летний житель Санкт-Петербурга остановил автомобиль Nissan X-Trail на склоне горы. По данным правоохранителей, водитель принял меры исключающие самопроизвольное движение автомобиля, но внедорожник покатился вниз. Мужчина перед этим покинул автомобиль.

Находившаяся в машине 26-летняя жительница Татарстана пыталась выбраться из салона и попала под переднее левое колесо. По дороге в больницу девушка скончалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.