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Женщина погибла в ДТП в Воронежской области, пострадал ребёнок

7info
Фото: t.me/mvd36

В результате ДТП в Хохольском районе погибла 32-летняя женщина, сообщает пресс-служба УМВД Воронежской области.

25 августа в 19.30 на 46 километре автодороги «Курск — Борисоглебск — Хохольский — Репьевка» 48-летний водитель не справился с управлением автомобилем «ЗАЗ Vida SF6950» и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Гранта» 32-летнего водителя.

В больницы попали оба водителя, 12-летняя жительница Воронежа, пассажирка «Лады Гранты». 32-летняя пассажирка «Лады, жительница Воронежа, скончалась на месте аварии до приезда скорой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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