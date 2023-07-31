Женщина погибла в ДТП в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области

В результате ДТП ДТП в Гаврилов-Ямском районе погибла женщина, 3 человека получили травмы, сообщила пресс-служба УМВД Ярославской области.

Столкновение автомобилей «Форд Фокус» под управлением женщины 1965 года и «Лада Веста» под управлением мужчины 1991 года рождения произошло 30 июля в 09.45 на автодороге Ярославль-Иваново.

От полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия. 15-летняя пассажирка «Лады» госпитализирована, водитель и 43-летняя пассажирка получили травмы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.