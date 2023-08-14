Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Скопинском районе

В результате ДТП в Скопинском районе Рязанской области погибла 39-летняя женщина, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

13 августа в 04.05 на 260-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 38-летний житель города Люберцы, ехавший за рулём Chevrolet Cruze, столкнулся с «Ладой Ларгус» 45-летней жительницы Тамбовской области и грузовиком Volvo под управлением 54-летнего жителя Тамбовской области.

Пассажирка Chevrolet Cruze погибла, водитель и 14-летняя девочка госпитализированы. Женщине-водителю «Лады» потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.