Суббота, 9 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Женщина почти месяц хранила труп убитого бывшего мужа в кладовке

7info
spot_img

В Пермском крае местная жительница почти месяц прятала в кладовке труп убитого мужа, сообщает «Рифей — Пермь».

О преступлении стало известно благодаря 15-летней дочери женщины. Девочка подозревала: в доме произошло ЧП. Сначала мать долго спорила с бывшим отчимом, затем попросила дочь погулять на улице. Когда школьница оказалась дома, женщина сказала, что мужчина внезапно уехал на заработки.

Подросток месяц переживала, затем поделилась мыслями со школьным психологом. Специалист сообщила о подозрениях правоохранителям.

Прибывшая на место полиция нашла в кладовой тело мужчины: на голове пакет, связанные за спиной руки. По версии следствия, человека 5 раз ударили по голове молотком, затем — ножом в шею.

По словам задержанной, причиной убийства стала ревность и назойливость со стороны потерпевшего. Труп убийца спрятала в неотапливаемой кладовке.

По решению суда обвиняемая отправлена в СИЗО. Четверых несовершеннолетних детей забрали родственники.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах