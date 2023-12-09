Женщина почти месяц хранила труп убитого бывшего мужа в кладовке

В Пермском крае местная жительница почти месяц прятала в кладовке труп убитого мужа, сообщает «Рифей — Пермь».

О преступлении стало известно благодаря 15-летней дочери женщины. Девочка подозревала: в доме произошло ЧП. Сначала мать долго спорила с бывшим отчимом, затем попросила дочь погулять на улице. Когда школьница оказалась дома, женщина сказала, что мужчина внезапно уехал на заработки.

Подросток месяц переживала, затем поделилась мыслями со школьным психологом. Специалист сообщила о подозрениях правоохранителям.

Прибывшая на место полиция нашла в кладовой тело мужчины: на голове пакет, связанные за спиной руки. По версии следствия, человека 5 раз ударили по голове молотком, затем — ножом в шею.

По словам задержанной, причиной убийства стала ревность и назойливость со стороны потерпевшего. Труп убийца спрятала в неотапливаемой кладовке.

По решению суда обвиняемая отправлена в СИЗО. Четверых несовершеннолетних детей забрали родственники.