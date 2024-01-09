Женщина-пешеход погибла в ДТП в Скопинском районе

В результате ДТП на 261-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области погибла женщина-пешеход. Подробности 9 января сообщила пресс-служба регионального УМВД.

30 декабря в 03.40 наезд на женщину совершил 47-летний житель Саратовской области, управлявший автомобилем «Шевроле Лачетти». Пострадавшая скончалась на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства происшествия выясняются.

Всего за прошедшие новогодние каникулы в регионе зарегистрировано 21 ДТП, 1 человек погиб, 31 человек получил травмы различной степени тяжести.