Женщина отравила трёх внуков и дочь-инвалида

В Саратовской области 49-летняя женщина призналась в убийстве трёх маленьких внуков и дочери-инвалида. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

11 декабря 2021 года 49-летняя жительница села Александровка Марксовского района подсыпала детям 3, 5 7 лет и их 23-летней тётке отраву в лапшу. Яд она взяла в бардачке автомобиля мужа.

13 декабря пострадавшие умерли от отравления, в тот же день следователи возбудили уголовное дело.

Сразу определить виновную не удалось, были назначены экспертизы.

— В результате собранных по делу доказательств 49-летней злоумышленницей была написана явка с повинной, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Мотивом преступления в пресс-релизе называются внезапно возникшие неприязненные личные отношения.

Женщина помещена под стражу, расследование продолжается.