Пятница, 15 декабря, 2023
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Женщина оставила младенца умирать на морозе в Екатеринбурге

7info
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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Ночью 15 декабря на улице Краснофлотцев женщина родила живого мальчика. Собираясь убить ребёнка, мать положила младенца в пакет, вынесла на мороз под окна своей квартиры.

— Однако смерть мальчика не наступила по независящим от подозреваемой обстоятельствам, — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным телеграм-канала «Ural Mash», крики младенца услышал случайный прохожий. Мужчина вызвал скорую помощь.

Женщина приехала в Екатеринбург из Челябинской области. Её бывший парень — отец ребёнка, остался, о беременности подруги мужчина якобы не знал.

Малыша госпитализировали в роддом, мать в реанимации.

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