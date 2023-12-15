Женщина оставила младенца умирать на морозе в Екатеринбурге

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Ночью 15 декабря на улице Краснофлотцев женщина родила живого мальчика. Собираясь убить ребёнка, мать положила младенца в пакет, вынесла на мороз под окна своей квартиры.

— Однако смерть мальчика не наступила по независящим от подозреваемой обстоятельствам, — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным телеграм-канала «Ural Mash», крики младенца услышал случайный прохожий. Мужчина вызвал скорую помощь.

Женщина приехала в Екатеринбург из Челябинской области. Её бывший парень — отец ребёнка, остался, о беременности подруги мужчина якобы не знал.

Малыша госпитализировали в роддом, мать в реанимации.