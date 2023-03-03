Женщина обвинила родителей внучки в её самоубийстве

Бабушка покончившей с собой ученицы 8-го класса одной из подмосковных школ намерена привлечь к ответственности ее родителей. Женщина считает, что именно они виноваты в суициде внучки, пишет «Московский комсомолец».

Труп 14-летней девочки обнаружили в лесу в начале февраля. По характеру травм следователи предположили, что произошло самоубийство. Возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ.

Мать и отчим заявляют, что предпосылок к самоубийству не было, в семье была хорошая атмосфера, в день трагедии девочка была в нормальном настроении. У 59-летней бабушки, живущей в Луганске, другое мнение.

Женщина регулярно созванивалась с внучкой, та рассказывала ей по телефону о тяжёлой обстановке в семье. Отчим мог отобрать у подростка игрушку и заставлял кукарекать под столом, чтобы вернуть.

После рождения ещё двух детей старшей дочери пришлось взять на себя много взрослых обязанностей. При этом она должна была успевать делать уроки, посещать дополнительные занятия.

— За 3 дня до смерти Леры (имя изменено) мама, отчим и двое младших детей вернулись с семидневного отдыха из-за границы. Все это время девочка находилась дома одна практически без денег и еды — ей оставили 500 рублей и макароны, а вторая бабушка передала ей 3 кусочка курицы, — пишет МК.

Бабушка рассказала, что внучка последние годы жила как Золушка, без родительской любви, которая доставалась младшим детям. Она считает, что такое отношение и стало причиной самоубийства девочки.

— Сейчас я хочу найти хорошего адвоката и добиться того, чтобы родителей привлекли к уголовной ответственности, — рассказала женщина.