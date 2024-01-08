Женщина обвинила мужа в систематическом насиловании дочерей

В городе Гатчина Ленинградской области местная жительница обвинила мужа в систематическом изнасиловании дочерей, сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, женщина сообщила в полицию, что мужчина с середины 2021 года до января 2024 неоднократно надругался над девочкой 2008 года рождения. Также весной 2023 года он изнасиловал старшую сестру девочки 2006 года рождения.

РЕН сообщает, что случай изнасилования младшей дочери, случившийся 5 января, подтверждён.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней», подозреваемого задержали силовики.