Женщина незаконно получила 105 тысяч рублей «чернобыльских» выплат в Рязанской области

В Михайловском районе женщина незаконно получила 105 тысяч рублей «чернобыльских» выплат. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В июне 2022 года 29-летняя женщина получила прописку в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. После чего ей назначили ежемесячную соцвыплату.

В ходе следствия установлено, что по зарегистрированному адресу в Михайловском районе женщина не проживала. Она жила в доме, не входящем в радиоактивную зону. В общей сумме гражданка незаконно получила выплаты на сумму 104 420 рублей. Возбуждено уголовное дело.