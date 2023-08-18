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Женщина изрезала знакомого ножом до смерти

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В Оренбургской области по подозрению в убийстве жителя села Мамалаевка Переволоцкого района задержана его знакомая, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

38-летнего мужчину с множественными колото-резаными ранениями тела и руки обнаружили в квартире дома на улице Щетинина в Оренбурге днём 15 августа. Мужчине оказали медицинскую помощь, спасти жизнь человека не удалось: раненый умер в реанимации.

По подозрению в убийстве задержана 50-летняя знакомая потерпевшего. По версии следствия, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, женщина нанесла мужчине ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следствие просит арестовать подозреваемую.

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