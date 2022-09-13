Женщина и ребёнок пострадали в столкновении с погрузчиком Bobcat

Женщина и её 3-летняя пассажирка пострадали в ДТП на 745-м километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария произошла 13 сентября в 8 часов в Богучарском районе. 40-летняя жительница Москвы, ехавшая на автомобиле «Киа Рио» в сторону Ростова-на-Дону, врезалась в стоящий мини-погрузчик Bobcat под управлением 65-летнего жителя Поворинского района.

Транспортные средства получили повреждения, женщину-водителя с ребёнком доставили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.