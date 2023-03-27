Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

Женщина и девочка-подросток пострадали в ДТП в Рязани

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

Два человека пострадали в дорожной аварии в Рязани 25 марта. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло около 15:40 возле дома 10б по Московскому шоссе. Водитель Skoda Octavia, 67-летний рязанец, по предварительным данным, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Kia Rio, за рулём которого находился 39-летний местный житель.

Две пассажирки Kia Rio в возрасте 13 и 33 лет получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.

Женщина и девочка-подросток пострадали в ДТП в Рязани

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации