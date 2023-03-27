Женщина и девочка-подросток пострадали в ДТП в Рязани

Два человека пострадали в дорожной аварии в Рязани 25 марта. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло около 15:40 возле дома 10б по Московскому шоссе. Водитель Skoda Octavia, 67-летний рязанец, по предварительным данным, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Kia Rio, за рулём которого находился 39-летний местный житель.

Две пассажирки Kia Rio в возрасте 13 и 33 лет получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.