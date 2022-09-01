Женщина догнала разбойника с ножом и отобрала свой телефон

В Кузьминках женщина догнала преступника с ножом и отобрала у него свой телефон. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

На Волгоградском проспекте незнакомый мужчина зашёл за москвичкой в лифт, угрожая ножом, выхватил у женщины телефон и попытался сбежать. Пострадавшая бросилась в догонку за мужчиной и в ходе борьбы смогла вернуть гаджет. Во время потасовки преступник порезал москвичке руки.

В тот же день подозреваемый уркал велосипед стоимостью 30 тысяч рублей на улице Фёдора Полетаева.

Полицейские смогли вычислить и задержать 45-летнего москвича на улице 1-я Новокузьминская. Позднее выяснилось, что на этой улице ранее задержанный похитил у мужчины, находившегося в бессознательном состоянии, мобильный телефон стоимостью 6 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о разбое и краже, следователи объединили их в одно. Подозреваемый отправлен в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.