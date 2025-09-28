Женщина 79 лет погибла на пожаре в Шацком района

В деревне Николаевка Шацкого района 27 сентября случился еще один трагический пожар, о чем сообщила пресс-служба МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в 13:58. На место происшествия оперативно прибыли пять сотрудников МЧС и три единицы техники. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В результате происшествия погибла женщина 1946 года рождения. Дом и автомобиль были значительно повреждены огнем.

Напомним, в этот же день на пожаре в Милославском районе в жилом двухквартирном доме погиб мужчина 58 лет. Для ликвидации огня были задействованы 2 единицы техники и команда из 5 пожарных.

В Рязани в огне 27 сентября пострадал человек. В 13:43 произошел пожар на Московском шоссе.