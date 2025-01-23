Жена Зеленского отдыхала в швейцарском отеле, принадлежащем российскому банкиру

Супруга Владимира Зеленского Елена отдыхала в отеле-дворце в Санкт-Морице в Швейцарии, который принадлежит российского банкиру, пишет Life.ru.
По данным издания, один из владельцев гостиницы — соучредитель Внешпромбанка Георгий Беджамов.
Подчеркивается, что первая леди Украины скрывала свою личность как могла: прилетела бизнес-джетом и зарегистрировалась под подставным именем Мария.
Однако украинцам удалось узнать ее по кадрам, появившимся в социальных сетях. После этого на Зеленскую обрушилась волна критики.
Предположительно, она была на курорте с 15 по 19 января.