Жена Зеленского отдыхала в швейцарском отеле, принадлежащем российскому банкиру

Супруга Владимира Зеленского Елена отдыхала в отеле-дворце в Санкт-Морице в Швейцарии, который принадлежит российского банкиру, пишет Life.ru.

По данным издания, один из владельцев гостиницы — соучредитель Внешпромбанка Георгий Беджамов.

«В России он заочно осужден на 14 лет тюрьмы за кражу 157 миллиардов рублей», — говорится в статье.

Подчеркивается, что первая леди Украины скрывала свою личность как могла: прилетела бизнес-джетом и зарегистрировалась под подставным именем Мария.

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Однако украинцам удалось узнать ее по кадрам, появившимся в социальных сетях. После этого на Зеленскую обрушилась волна критики.

Предположительно, она была на курорте с 15 по 19 января.