Четверг, 23 января, 2025
-3.6 C
Рязань
Общество

Жена Зеленского отдыхала в швейцарском отеле, принадлежащем российскому банкиру

powder

Супруга Владимира Зеленского Елена отдыхала в отеле-дворце в Санкт-Морице в Швейцарии, который принадлежит российского банкиру, пишет Life.ru.

По данным издания, один из владельцев гостиницы — соучредитель Внешпромбанка Георгий Беджамов.

«В России он заочно осужден на 14 лет тюрьмы за кражу 157 миллиардов рублей», — говорится в статье.

Подчеркивается, что первая леди Украины скрывала свою личность как могла: прилетела бизнес-джетом и зарегистрировалась под подставным именем Мария.

Реклама

Однако украинцам удалось узнать ее по кадрам, появившимся в социальных сетях. После этого на Зеленскую обрушилась волна критики.

Предположительно, она была на курорте с 15 по 19 января.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.