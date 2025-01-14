Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью к России

Супруга итальянца Джанни Ченни, захваченного ВСУ под Купянском, в беседе с РИА Новости призвала российские власти помочь ей в сложившейся ситуации.

По данным СМИ, украинский спецназ захватил мастера по выпечке пиццы в начале января. Его обвинили в том, что он является российским добровольцем. Мужчина работал в самарской пиццерии, которая принадлежит почетному консулу Италии в Самаре Джангуидо Бреддо. Итальянец уволился оттуда в прошлом году.

«Мне неизвестно ничего (на данный момент о нем. — Прим. ред.) <…> Везде, где можно, я оставила свои контакты, где можно, попросила помощи, но со мной никто не связывался», рассказала Екатерина Ченни.

По ее словам, у пары трое детей, младшему ребенку два года.

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Женщина узнала, что ее мужа захватили украинские военные, из новостей. Она попросила о помощи региональные власти, фонд «Защитники Отечества», и омбудсмена Татьяну Москалькову.