Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью к России

Супруга итальянца Джанни Ченни, захваченного ВСУ под Купянском, в беседе с РИА Новости призвала российские власти помочь ей в сложившейся ситуации.
По данным СМИ, украинский спецназ захватил мастера по выпечке пиццы в начале января. Его обвинили в том, что он является российским добровольцем. Мужчина работал в самарской пиццерии, которая принадлежит почетному консулу Италии в Самаре Джангуидо Бреддо. Итальянец уволился оттуда в прошлом году.
По ее словам, у пары трое детей, младшему ребенку два года.
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Женщина узнала, что ее мужа захватили украинские военные, из новостей. Она попросила о помощи региональные власти, фонд «Защитники Отечества», и омбудсмена Татьяну Москалькову.