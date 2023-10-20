Супруга приемного сына рок-музыканта Стаса Намина, которого задержали по подозрению в убийстве членов семьи артиста, рассказала о разговоре с мужем накануне трагедии, пишет МК.

Накануне стало известно, что в подмосковной деревне Крючково нашли тела 30-летнего сына Намина Артема Микояна и его 85-летней тещи.

«Никаких странностей в разговоре не было», – отметила жена 38-летнего Романа Микояна.

Предположительно, разговор с женой мог состояться уже после жестокой расправы.

При этом женщина не подтвердила информацию о конфликтах Романа с родней. По ее словам, у них были «идеальные отношения». Также супруга не замечала, что мужчина употреблял сильнодействующие препараты.