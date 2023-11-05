Воскресенье, 5 ноября, 2023
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Жена участника СВО стала подмастерьем в кузнице, где делают вещи для фронта

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Жена рязанца, участвующего в специальной военной операции, стала подмастерьем в кузнице, где делают вещи для фронта.

Видео о жительнице Рязани по имени Вера опубликовал губернатор Рязанской области Павел Малков.

В «Старой кузне» Вадима Дыкина неравнодушные люди варят полевые печи, делают скобы для блиндажей, вырезают металлические «кошки» для разминирования. Продукцию кузницы поставляют на фронт бойцам специальной военной операции.

Вера помогала с закупками материалов и комплектующих, а затем освоила кузнечное мастерство и работает в кузнице.

— Муж Веры куёт победу в зоне СВО, а она вместе с волонтёрами трудится в кузне, — написал Малков. — Двери мастерской всегда открыты для желающих помочь. Здесь всему научат, всё подскажут. А лучшей наградой станут добрые слова благодарности от наших защитников.

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