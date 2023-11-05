Жена участника СВО стала подмастерьем в кузнице, где делают вещи для фронта

Жена рязанца, участвующего в специальной военной операции, стала подмастерьем в кузнице, где делают вещи для фронта.
Видео о жительнице Рязани по имени Вера опубликовал губернатор Рязанской области Павел Малков.
В «Старой кузне» Вадима Дыкина неравнодушные люди варят полевые печи, делают скобы для блиндажей, вырезают металлические «кошки» для разминирования. Продукцию кузницы поставляют на фронт бойцам специальной военной операции.
Вера помогала с закупками материалов и комплектующих, а затем освоила кузнечное мастерство и работает в кузнице.