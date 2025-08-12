Жена участника СВО втайне оформила на него кредиты на 1,5 млн рублей

На прием к прокурору Рязанской области Дмитрию Коданёву обратилась жительница Рязанской области, которая сообщила, что супруга ее сына, выполняющего боевые задачи в рамках специальной военной операции, обманным путем, используя мобильный телефон мужа, оформила несколько кредитных договоров на его имя. Общая сумма средств, взятых в кредит, составила около 1,5 млн рублей.

Денежные средства женщина использовала по своему усмотрению. Обязательства перед банком не исполняла. Супруг, участник СВО, о кредитах не знал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Заместителем прокурора Рязанского района 31 июля 2025 утверждено обвинительное заключение в отношении женщины. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рязанский районный суд.