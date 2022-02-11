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Пятница, 11 февраля, 2022

Жена убитого мигрантом-любовником москвича прокомментировала трагедию

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Жена убитого мигрантом-любовником москвича прокомментировала трагедию

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Супруга жителя Москвы, останки которого нашли на сортировке мусороперерабатывающего завода в Сигнальном проезде, высказалась о трагедии, пишет КП.

Во вторник, 8 февраля, одна из сортировщиц обнаружила в черном пакете на ленте человеческую голову и часть руки. Останки принадлежали 36-летнему Андрею М., который ушел из дома и не вернулся.

Источник в правоохранительных органах привел слова его жены, которая уверяла, что у мужа не было врагов. Он работал обычным маляром на стройке.

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Следователям удалось вскрыть соцсети покойного, где они наткнулись на откровенную переписку с 44-летним уроженцем Узбекистана. Парочка договорилась о свидании.

Гражданская жена мигранта рассказала, что вернулась с работы домой в тот самый момент, когда ее сожитель расчленял тело москвича. Он заставил женщину молчать, угрожая убить ее дочь.

Позже задержанный признался, что встретился с 36-летним россиянином для секса. В разгар застолья мужчины поссорились и начали драться. В итоге злоумышленник убил оппонента.

Близкие обоих мужчин говорят, что об их тайных увлечениях ничего не знали.

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