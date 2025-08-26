Жена пропавшего на Босфоре российского пловца попросила помощи

Жена 29-летнего россиянина Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор в Стамбуле, обратилась к туристам с просьбой помочь в поисках. Как сообщает SHOT, у турецкой полиции и флота до сих пор нет ни одной зацепки, а в российском консульстве не предоставляют информацию о ходе расследования.

Николай Свечников прилетел в Стамбул в прошлую пятницу для участия в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». У него осталась жена и 8-месячный сын.

Жена спортсмена рассказала, что сама всю ночь обходила набережную в надежде что-то найти. Сейчас родственники и друзья пытаются своими силами собрать волонтёров для поиска.

По словам другого участника соревнований, он обогнал Николая ещё в начале дистанции. Пловец подозрительно медленно плыл брассом, часто останавливаясь. Позднее сигнал с его трекера пропал, он не финишировал. Все вещи Николая остались на берегу, а из отеля он не выписался.

Сейчас главная версия — россиянину стало плохо, и он утонул.

Вчера также стало известно, что Босфор переплыл бизнесмен из Рязани Дмитрий Хадиков.