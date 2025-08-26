Вторник, 26 августа, 2025
Жена пропавшего на Босфоре российского пловца попросила помощи

Алексей Самохин
Фото: t.me/shot_shot

Жена 29-летнего россиянина Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор в Стамбуле, обратилась к туристам с просьбой помочь в поисках. Как сообщает SHOT, у турецкой полиции и флота до сих пор нет ни одной зацепки, а в российском консульстве не предоставляют информацию о ходе расследования.

Николай Свечников прилетел в Стамбул в прошлую пятницу для участия в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». У него осталась жена и 8-месячный сын.

Жена спортсмена рассказала, что сама всю ночь обходила набережную в надежде что-то найти. Сейчас родственники и друзья пытаются своими силами собрать волонтёров для поиска.

По словам другого участника соревнований, он обогнал Николая ещё в начале дистанции. Пловец подозрительно медленно плыл брассом, часто останавливаясь. Позднее сигнал с его трекера пропал, он не финишировал. Все вещи Николая остались на берегу, а из отеля он не выписался.

Сейчас главная версия — россиянину стало плохо, и он утонул.

Вчера также стало известно, что Босфор переплыл бизнесмен из Рязани Дмитрий Хадиков

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Троих жителей Рязанской области мошенники развели на 4 миллиона рублей

По всем трём случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полиция уже ведёт расследование, но вернуть деньги потерпевшим будет очень непросто.
Бастрыкин дал поручение после обращения сына альпинистки Наговицыной

По факту произошедшего Следственный комитет уже начал процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на личный контроль главы ведомства.
Четыре больших православных праздника отмечает Церковь в сентябре

Эти дни имеют особое значение для верующих, так как связаны с важными библейскими событиями и почитанием святых
Дарья Донцова станет первой гостьей нового сезона шоу «Секрет на миллион» на НТВ

Она поделится с телезрителями историей своей семьи и расскажет, как справляется с потерей любимого мужа.
Актер из «Склифосовского» Алексей Аптовцев умер за неделю до юбилея

Российским зрителям он особенно запомнился по ролям в популярных сериалах, таких как «Солдаты», «Студенты», «Кремлёвские курсанты», «Склифосовский» и «Учитель в законе». 
Эксперт рассказал, как вырастут для рязанцев цены на продукты с началом осени

По словам Александра Панченко, управляющего партнёра Agro and Food Communications, рост цен затронет практически все категории товаров.
Павел Малков: Каждый поддержанный проект направлен на комплексное благоустройство важных локаций в 6 городах Рязанской области

Глава региона напомнил, что недавно были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
Режим ЧС отменён на территории Шиловского района

Соответствующее распоряжение подписал 25 августа губернатор Павел Малков. 