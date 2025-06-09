Жена американца объяснила его решение переехать в Россию и пойти на СВО

Супруга многодетного отца из США Дерека Хаффмана объяснила РИА Новости, зачем он переехал в Россию и спустя несколько месяцев отправился на СВО.
Американец отправился в войска из Нижнего Новгорода. В поселке под Истрой остались жена ДеАнна и три дочери. Они перебрались туда минувшей весной.
Пара провела медовый месяц в Москве и пришли к выводу, что город подходит ей для жизни. Местные жители встретили их радушно.
По ее словам, Дерек решил вступить в российскую армию, чтобы быстрее интегрироваться в общество.
Дерек добавил, что служба сократит время ожидания российского паспорта до года.
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