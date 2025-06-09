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Фото с сайта pxhere.com
Новости России

Жена американца объяснила его решение переехать в Россию и пойти на СВО

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Супруга многодетного отца из США Дерека Хаффмана объяснила РИА Новости, зачем он переехал в Россию и спустя несколько месяцев отправился на СВО. 

Американец отправился в войска из Нижнего Новгорода. В поселке под Истрой остались жена ДеАнна и три дочери. Они перебрались туда минувшей весной.

Пара провела медовый месяц в Москве и пришли к выводу, что город подходит ей для жизни. Местные жители встретили их радушно.

«Мы встретили так много замечательных людей! Две семьи стали для нас особенно близкими. Считаем их настоящими друзьями — они добрые, щедрые и даже помогали нам в изучении языка», — отметила ДеАнна.

По ее словам, Дерек решил вступить в российскую армию, чтобы быстрее интегрироваться в общество.

«Мы хотим стать гражданами России и по-настоящему быть частью народа. Для него вступление в армию — это способ отстаивать то, во что он верит, и бороться за дело, которое он поддерживает», — сказала жена бойца.

Дерек добавил, что служба сократит время ожидания российского паспорта до года. 

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