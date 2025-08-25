«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

По данным Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Это означает, что погода будет потенциально опасной для жителей города.

С 23:00 25 августа до 09:00 26 августа в городе ожидается туман.

С 09:00 26 августа до 21:00 26 августа ожидаются грозы и дожди, местами возможны ливни.

В связи с этим правительство Петербурга обратилось к жителям города с призывом быть предельно осторожными. Водителей и пешеходов просят соблюдать повышенную внимательность на дорогах, так как риск ДТП значительно возрастает. Кроме того, горожанам рекомендуют держаться подальше от старых деревьев, рекламных щитов и других неустойчивых конструкций.