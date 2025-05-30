Железнодорожники встретились с представителями бизнес-объединений Рязанской области

Железнодорожники провели встречу с руководителями бизнес-объединений Рязанской области на площадке агентства «Мой бизнес». В ней также приняли участие представители Рязанской торгово-промышленной палаты, Ассоциации экономического сотрудничества предприятий, регионального министерства транспорта.

На встрече обсудили развитие транспортно-логистической системы в Рязанской области. Отдельно были рассмотрены вопросы привлечения к отправке по железным дорогам продукции компаний малого и среднего бизнеса.

— Создание благоприятных условий для потенциальных и действующих клиентов, а также повышение эффективности работы с партнерами, укрепление и совершенствование этих взаимоотношений являются для нас приоритетными задачами, — отметил заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Сергей Дмитров.

Сегодня ОАО «РЖД» предлагает грузоотправителям комплексное транспортное обслуживание, цифровые сервисы, которые обеспечивают электронный документооборот и возможность отслеживать движение грузов.

В ходе обсуждения была достигнута договоренность о расширении взаимодействия между региональным бизнес-сообществом и железнодорожниками. Уже в июне пройдет семинар с приглашением представителей малого и среднего бизнеса, на котором рассмотрят проекты, направленные на развитие грузоперевозок.

За январь-апрель 2025 года объем погрузки на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составил 2,2 млн тонн. Основная номенклатура грузов: нефть и нефтепродукты, химикаты и сода, зерно и продукты перемола, строительные грузы, промышленное сырье и формовочные материалы.