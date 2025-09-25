Железнодорожники провели урок по безопасности для школьников в Рыбном

Работники Московской железной дороги провели уроки безопасности для учащихся 6-8-х классов школы №3 города Рыбное, где расположен крупный железнодорожный узел.

Ребятам рассказали об основных правилах безопасности на стальной магистрали, напомнили, как переходить пути и вести себя на платформе в ожидании поезда. Железнодорожники попросили подростков снимать капюшоны и наушники при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры и не отвлекаться на гаджеты. Ребятам показали видеоролик об опасности «зацепинга» и последствиях, которые могут наступить в результате поездок на крыше вагонов.

Для школьников также организовали викторину на знание правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Ребятам предлагалось ответить на несколько вопросов. За правильные ответы им вручали сувениры с корпоративной символикой.

В завершении встречи учащимся раздали тематические памятки.

Московская железная дорога просит всех граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге, а родителей проводить регулярные беседы с детьми о правилах безопасного поведения при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры.