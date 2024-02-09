Железнодорожники провели рейд по профилактике ДТП в Рязанской области

Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции провели рейд по профилактике дорожно-транспортных происшествий и предупреждению травмирования граждан на одной из станций Рязанской области с интенсивным движением поездов — Хрущево Старожиловского района.

В ходе рейда работники магистрали и транспортные полицейские провели профилактические беседы с гражданами о необходимости переходить пути только в установленных местах, раздали им информационные буклеты.

Кроме того, участники профилактического мероприятия посетили Хрущевскую среднюю школу, где провели урок безопасности для учащихся старших классов. Ребятам рассказали, как вести себя на объектах железнодорожной инфраструктуры, ответили на интересующие вопросы, раздали наглядные материалы.

В ходе рейда железнодорожники также пообщались с водителями на переезде, который расположен рядом со станцией в районе ул. Почтовой, напомнив им о правилах проезда через пути, особенно при неблагоприятных погодных условиях, и объяснив тяжесть последствий ДТП на железнодорожных переездах, а также персональную ответственность и неотвратимость наказания за допущенные нарушения ПДД.