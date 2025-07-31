Железнодорожники провели профилактическую акцию по безопасности в Рязанской области

Железнодорожники провели профилактическое мероприятие на пешеходном переходе, расположенном рядом с остановочным пунктом «Лагерный» в Рязани. Это место было выбрано в связи с большим потоком пешеходов: переход расположен между двумя большими микрорайонами. Кроме того, с начала года здесь произошло три случая травмирования граждан.

Работники стальной магистрали напомнили пешеходам о необходимости переходить пути только в установленных местах и в отсутствие приближающегося поезда. При этом обязательно снять капюшон, наушники и отвлечься от смартфона. В ходе профилактического мероприятия работники магистрали раздавали пешеходам памятки.

Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение гражданами правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.