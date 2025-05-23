Железнодорожники провели профилактическую акцию «Безопасность в приДАЧУ» в Рязанской области

Сегодня, 23 мая, в Рязанской области работники Московской железной дороги провели профилактическую акцию «Безопасность в приДАЧУ». В связи с наступлением летнего сезона традиционно возрастает количество пассажиров в пригородных поездах Ряжского, Сасовского и Рыбновского направлений. В связи с этим работники магистрали напомнили о необходимости соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

Особое внимание уделялось людям «серебряного возраста». Им работники магистрали вместе с тематическими памятками вручали пакетики с семенами огородных культур.

За 4 месяца 2025 года в Рязанской области в границах МЖД поездами были травмированы 9 человек, которые нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Из них 2 человека (22% от общего количества) – в возрасте старше 60 лет. Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре