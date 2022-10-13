Железнодорожники провели открытый урок истории для школьников на станции Ряжск

Сотрудники музея на станции Ряжск провели урок истории для учащихся 9-х классов местной школы №4, приуроченный к открытию в районе памятного знака «Рубеж обороны». Камень весом более полутонны стал символом проходившей в этих местах в годы Великой Отечественной войны линии обороны. Он был установлен 12 октября при участии Рязанского территориального управления МЖД.

Открытый урок начался с осмотра паровоза серии Л, который появился в качестве исторического экспоната на привокзальной площади в 2020 году, к 75-летию Победы над фашистской Германией.

Далее школьников пригласили в музей станции. Один из разделов экспозиции посвящен событиям 1941-1945 годов. Ряжский железнодорожный узел в начале войны находился в прифронтовой зоне и имел стратегическое значение. Через него осуществлялось снабжение трех фронтов – Воронежского, Степного и Сталинградского, шла доставка эшелонов с войсками, техникой и боеприпасами, а также продовольствием.

Около шести тысяч железнодорожников самоотверженно трудились в военные годы на Ряжском узле. Место мужчин, ушедших на фронт, заняли женщины. Семь жительниц райцентра занимались маневровой работой, составляли эшелоны и перевозили их на соседние станции. Кроме того, на узле была сформирована путейская женская бригада, которая восстанавливала пути после вражеской бомбежки. Об этом и многом другом ребятам рассказали в музее. Перед школьниками выступили также ветераны – железнодорожники.

Музей на станции Ряжск был открыт в 2006 году. Его фонды содержат более тысячи экспонатов, рассказывающих о разных исторических событиях, знаменитых людях и династиях.

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