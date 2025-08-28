Железнодорожники провели Единый день профилактики детского травматизма

В четверг, 28 августа, в преддверие начала нового учебного года на Московской железной дороге прошел Единый день профилактики детского травматизма. Центральной площадкой акции в Рязанской области стал вокзал Рязань-2.

Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции напомнили пассажирам правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Для детей были организованы викторины, за активное участие в которых они получали сувениры. В ходе мероприятия пассажирам было вручено около двухсот тематических памяток.

Подобные мероприятия также прошли на всех крупных железнодорожных вокзалах столичной магистрали.