Железнодорожники помогли создать «БиблиоПоезд» в Рязани

Работники столичной магистрали помогли преобразованию детской библиотеки в Рязани в «БиблиоПоезд». Для этого они изготовили макеты грузовых вагонов, передали в дар несколько моделей узлов железнодорожного транспорта, исторические экспонаты и книги.
Детская библиотека-филиал № 10 Централизованной системы детских библиотек города Рязани после модернизации, проведенной по нацпроекту «Культура», теперь называется «БиблиоПоезд». Читальные и игровые залы стилизованы под железнодорожные станции и вагоны поезда. На входе читателей встречают проводники-библиотекари, в оформление интерьера повсеместно включены детали, связанные со стальной магистралью: купе со столиком, за которым можно почитать книгу, паровозы-диваны, вокзальное табло и многое другое.
Отдельный зал посвящен истории железных дорог в Рязанской области.