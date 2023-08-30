Железнодорожники помогли создать «БиблиоПоезд» в Рязани

Работники столичной магистрали помогли преобразованию детской библиотеки в Рязани в «БиблиоПоезд». Для этого они изготовили макеты грузовых вагонов, передали в дар несколько моделей узлов железнодорожного транспорта, исторические экспонаты и книги.

Мы с радостью поддержали идею создания тематического пространства для детей и юношества. Надеемся, что наши макеты, которые можно потрогать, подвигать, благодаря этому понять принцип работы каждого устройства, заинтересуют ребят. Возможно, кто-то из них задумается о выборе будущей профессии и придет работать на железную дорогу, — отметил заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Сергей Дмитров.

Детская библиотека-филиал № 10 Централизованной системы детских библиотек города Рязани после модернизации, проведенной по нацпроекту «Культура», теперь называется «БиблиоПоезд». Читальные и игровые залы стилизованы под железнодорожные станции и вагоны поезда. На входе читателей встречают проводники-библиотекари, в оформление интерьера повсеместно включены детали, связанные со стальной магистралью: купе со столиком, за которым можно почитать книгу, паровозы-диваны, вокзальное табло и многое другое.

Отдельный зал посвящен истории железных дорог в Рязанской области.