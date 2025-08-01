Железнодорожники отмечены наградами Рязанской областной Думы 

В преддверии Дня железнодорожника, который традиционно отмечается в первое воскресенье августа, в Муниципальном культурном центре Рязани прошло торжественное мероприятие. В нем приняли участие представители регионального правительства, областной и городской Дум, сотрудники и ветераны Московско-Рязанского территориального управления Московской железной дороги.

Выступая перед собравшимися, заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков подчеркнул, что железные дороги имеют стратегическое значение, том числе и в обеспечении обороноспособности страны. Парламентарий напомнил, что в годы Великой Отечественной войны по железным дорогам были эвакуированы вглубь страны крупнейшие оборонные заводы и сделано это было в кратчайшие сроки. Также он отметил большую роль отрасли в социально- экономическом развитии Рязанской области.

– Наряду с решением экономических задач компания активно участвует в реализации проектов социальной направленности. Поэтому особенно отрадно видеть, как развивается наша больница «РЖД-Медицина». Она обслуживает не только железнодорожников и членов их семей, но и других жителей области. Сегодня это более 30 тысяч пациентов, в их числе рязанцы – участники специальной военной операции и их близкие, – сказал Николай Макариков.

Также депутат отметил реализацию таких важных проектов, как создание вагона-музея, рассказывающего об эвакуации жителей блокадного Ленинграда и помощи им рязанцев, ремонт станции Дивово – вклад железнодорожников в подготовку к 130-летию со Дня рождения С.А. Есенина – и участие в экологических акциях.

В рамках торжественного мероприятия наиболее отличившимся сотрудникам были вручены награды Рязанской областной Думы.