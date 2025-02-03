Железнодорожники очистили от мусора около 300 км полосы отвода в Рязанской области в 2024 году

В 2024 году во время экологических мероприятий на МЖД в Рязанской области очищено от мусора около 300 км полосы отвода. В местах, граничащих с жилыми массивами, гаражными и дачными кооперативами, ликвидировано 6 несанкционированных свалок и вывезено почти 10 тонн мусора.

В рамках экологических акций железнодорожники высадили более 1 тыс. деревьев, кустарников и цветов, а также заложили дубовую аллею на мемориале в честь защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны в селе Заокское Рязанской области.

Также в рамках Всероссийской экологической акции «Очистим планету от мусора» волонтеры-железнодорожники столичной магистрали привели в порядок прибрежную территорию реки Дубянка в Рыбновском районе протяженностью 700 м.

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Кроме того, собрано и отправлено на переработку более 13 тонн макулатуры и свыше 300 кг пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В текущем году на Московской железной дороге продолжится реализация комплексных мероприятий, направленных на последовательное снижение техногенного влияния на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.