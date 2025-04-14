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Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

Железнодорожники обеспокоены ростом случаев травмирования граждан в зоне движения поездов

Анастасия Мериакри

Железнодорожники обеспокоены ростом случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры в Рязанской области в границах МЖД по сравнению с 2024 годом. Количество происшествий с начала 2025 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2024 года с 6 до 8 случаев, среди пострадавших – один несовершеннолетний. 

Основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах в непосредственной близости от движущихся поездов. Зачастую граждане не пользуются имеющимися пешеходными переходами через пути. 

С целью профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов рязанские железнодорожники усиливают профилактическую работу с гражданами. В местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды. Так, очередные акции провели на пешеходных переходах в районе улицы Спортивной г. Рязани и на станции Лесок. Пешеходам напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге и раздали информационные буклеты.

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Профилактические мероприятия организовываются в школах и детских садах. Особое внимание уделяется тем учреждениям, которые находятся вблизи стальной магистрали.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

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